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Futbol: Süper Lig

11.09.2021 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

VavaCars Fatih Karagümrük: 2 - Adana Demirspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Atatürk Olimpiyat

﻿Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Altan

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Luckassen, Zukanovic, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Erhun Öztümer, Tunay Torun, Kerim Frei, Pesic

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Semih Güler, Tayyip Talha Sanuç, Kaan Kanak, Stambouli, Lucas Castro, Vargas, Assombalonga, Belhanda, Balotelli

Goller: Dk. 14 ve 21 Pesic (VavaCars Fatih Karagümrük)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük, Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

14. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Biglia'nın derinleme pasıyla savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahasında kaleci Muric ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

21. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Soldan yapılan ortada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Tunay Torun, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Pesic'i gördü. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş filelere yolladı: 2-0.

36. dakikada Adana Demirspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Assombalonga'nın dar açıdan yaptığı vuruşta, kaleci Viviano topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.

Fatih Karagümrük, müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

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