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Futbol: Süper Lig

19.09.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Deniz Caner Özaral, Gökhan Barcın

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Diarra, Zeki Yavru, Aziz Eraltay, Traore, Diabate, Perez, Sergio, Flavio, Süleymanov, Doukara

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Ahmet Calık, Abdulkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Endri Çekici, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Michalak, Skubic, Cikalleshi

Sarı kart: Dk. 43 Perez (Giresunspor)

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in 5. haftasında GZT Giresunspor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

20. dakikada Doukara rakip sahada kaptığı topu Sergio'ya aktardı. Sergio, ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşunda sol köşeye giden topu kaleci Sehic güçlükle kontrol etti.

23. dakikada Serdar Gürler'in yaptığı ortada Cikalleshi'nin kafa vuruşunda topa Orcan Piri sahip oldu.

34. dakikada Doukara'nın ara pasında Diabete ceza sahasına girdi. Kaleci Sehic ile karşı karşıya kalan Diabete'nin vurduğu topa son anda Ahmet Çalık müdahale etti ve kornere attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

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