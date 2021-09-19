YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

19.09.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atakaş Hatayspor: 0 - Yukatel Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Stat: Yeni Hatay

Hakemler: Alper Ulusoy, Furkan Ürün, Selahattin Altay

Atakaş Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Kamil Ahmet Çörekçi, Adekugbe, Onur Ergün, Riberio, Kamara, Traore, El Kaabi, Diouf

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Yasir Subaşı, Ramazan Civelek, Attamah, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Thiam, Mensah, Gökhan Sazdağı

Gol: Dk. 4 Mensah (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Fatih Kurucuk, Dk. 37 Onur Ergün (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 5. hafta karşılaşmasında Yukatel Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Riberio'nun sert şutunda, kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çeldi.

4. dakikada konuk ekip Yukatel Kayserispor öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Mensah'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1.

24. dakikada Traore'nin ceza yayı üzerinden çektiği şutta top az farkla yandan auta gitti.

30, dakikada Riberio'nun ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna geri döndü.

41. dakikadaki Hatayspor atağında Adekugbe'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, top yandan auta çıktı.

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyorAcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
Ülke diken üstünde! 2020'den bu yana 8 kat arttıÜlke diken üstünde! 2020'den bu yana 8 kat arttı
GÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındıGÜNCELLEME - Hatay'da çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Hatayspor Kayserispor

Hatay Namaz Vakitleri 21 Eylül Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:15
Öğle
12:34
İkindi
16:01
Akşam
18:42
Yatsı
19:56

Hatay Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Salı

Vehba Eczanesi
Antakya
Çare Eczanesi
Defne
Metin Eczanesi
Defne
Senol Eczanesi
Defne
Zeynep Eczanesi
Defne
Görgülü Eczanesi
Iskenderun
Özen Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.