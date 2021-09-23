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Futbol: Süper Lig

23.09.2021 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bilal Gölen

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Davidson, Diedhiou

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Jeffrey, Brecka, Evren Eren Elmalı, Sadiku, Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan, Travnik, Eysseric, Umut Bozok

Sarı kartlar: Dk. 31 Travnik (Kasımpaşa), Dk. 42 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

5. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan gelen ortayı, Umut Bozok kontrol etmek isterken Alanyaspor defansı uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına çıkan meşin yuvarlağa gelişine vuran Eysseric'in şutunda, top yandan dışarı çıktı.

8. dakikada Alanyaspor gole çok yaklaştı. Rakip ceza sahasında kaleyi çaprazdan gören yerden topla buluşan Davidson'ın ara pasında Diedhiou kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, top üstten auta gitti.

38. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Juanfran'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortaya Kasımpaşa defansından önce Diedhiou kafayla vurdu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.

44. dakikada Alanyaspor, Diedhiou ile bir kez daha gole yaklaştı. Awaziem'in rakip ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağa Diedhiou uzanarak ayak koydu. Kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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