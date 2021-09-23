Futbol: Süper Lig

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Bilal Gölen

Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Juanfran (Dk. 77 Tayfur Bingöl), Awaziem, Milunovic, Borja, Fatih Aksoy (Dk. 87 Novais), Umut Güneş, Efecan Karaca (Dk. 77 Candeias), Emre Akbaba (Dk. 88 Efkan Bekiroğlu), Davidson, Diedhiou (Dk. 65 Babacar)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Feyzi Yıldırım, Jeffrey, Brecka, Evren Eren Elmalı (Dk. 86 Sakıb Aytaç), Sadiku (Dk. 71 Hajradinovic), Tarkan Serbest, Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Doğucan Haspolat), Travnik (Dk. 90 Ahmet Emin Engin), Eysseric, Umut Bozok

Goller: Dk. 54 Efecan Karaca, Dk. 83 Davidson (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Travnik, Dk. 59 Sadiku, Dk. 73 Yusuf Erdoğan, Dk. 86 Jeffrey (Kasımpaşa), Dk. 42 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor)

Süper Lig'in 6. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.

54. dakikada Alanyaspor öne geçti. Borja'nın sol kanattan kullandığı taç atışında, ceza sahasında topla buluşan Davidson, son çizgiye inerek içeriye ortaladı. Efecan Karaca, ayak içiyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

64. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan gelişen atağında Eysseric ceza sahasına ortaladı. Arka direğe yakın alanda Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere attı.

71. dakikada Kasımpaşa'nın geliştirdiği atakta Umut Bozok'un ceza sahası içine gönderdiği pasla Hajradinovic kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

77. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ortasında ceza alanı içinde Babacar, topu boş kaleye göndermek istedi. Ancak iyi vuramadığı top, auta çıktı.

83. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Faul sonrası Alanyaspor'dan Fatih Aksoy, bekletmeden topu Davidson'a çıkardı. Topu kontrol eden Davidson'un bekletmeden kaleye gönderdiği şutta, top kalecinin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşma Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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