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Futbol: Süper Lig

25.09.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor: 0 - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Stat: Antalya

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Mehmet Emin Tuğral

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Fredy, Mukairu, Wright

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Wallace, Sadık Çiftpınar, Hadadi, Ndong, Aabid, Mustafa Eskihallaç, Chouiar, Adem Büyük, Tetteh

Süper Lig'in 7. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor- Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

5. dakikada çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Poli'nin sert şutunda top auta çıktı.

16. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

38. dakikada sağ kanattan Tetteh'in ortası sonrası arka direkte topla buluşan Adem Büyük'ün bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

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