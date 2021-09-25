Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Sarper Barış Saka, Özgür Ertem, Cemil Tunç

Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Samet Akaydın, Sinan Kurt, Svensson, Yunus Akgün, Bjarnason, Vargas, Stambouli, Deli, Rassoul, Balotelli,

Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Caulker, Figueiredo, Halil İbrahim Pehlivan, Oğuz Ceylan, Messaoudi, Recep Niyaz, Merkel, Sagal, Muhammet Demir

Gol: Dk. 11 Yunus Akgün (Adana Demirspor)

Sarı kart: Dk. 36 Figueiredo (Gaziantep)

Adana Demirspor, Süper Lig'in 7. haftasında ağırladığı Gaziantep karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

3. dakikada sol kanattan Vargas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa kafayı vuran Yunus Akgün meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Ceylan'ın, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

11. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Vargas'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

23. dakikada Sagal'ın ortasında altıpas içerisinde topa vuran Figueiredo, meşin yuvarlığı müsait pozisyonda dışarı attı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



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