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Futbol: Süper Lig

26.09.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GZT Giresunspor: 1 - Yukatel Kayserispor: 1

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Esat Sancaktar, Murat Altan

GZT Giresunspor: Okan Kocuk, Diarra, Zeki Yavru (Dk. 84 Hayrullah Bilazer), Aziz Behich (Dk. 75 Emre Taşdemir), Perez, Traore (Dk. 84 Sankhare), Diabate, Sergio, Flavio, Süleymanov (Dk. 75 Umut Nayir) , Doukara (Dk. 29 Balde)

Yukatel Kayserispor: Lung, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini (Dk. 75 Karahan Yasir Subaşı), Carole, İbrahim Akdağ, Attamah (Dk. 46 Fernandes), Emrah Başsan (Dk. 75 Mane), Cardoso (Dk. 55 Uğur Demirok), Thiam, Mensah

Goller: Dk. 21 Diabete (GTZ Giresunspor), Dk. 17 Attamah (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Zeki Yavru, Dk. 39 Aziz Behich, Dk. 85 Hayrullah Bilazer (GZT Giresunspor), Dk. 83 Thiam, Dk. 90+4 Mane (Yukatel Kayserispor)

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in 7. haftasında GZT Giresunspor ile Yukatel Kayserispor arasındaki karşılaşma 1-1 sona erdi.

46. dakikada Sergio ceza sahası içerisindeki Süleymanov'a topu aktardı. Kaleci Lung ile karşı karşıya kalan bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

49. dakikada Traore'nin defansın arkasına attığı topla Sergio buluştu. Kaleci Lung ile karşı karşıya kalan Sergio'nun vuruşunda top ağlara gitti. Ancak gol, VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

60. dakikada Sergio'nun ortasında boş pozisyondaki Diabate'nin yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti.

78. dakikada Fernandes'in serbest vuruşta yaptığı ortada, topa ceza sahası içerisinde Onur Bulut'un kafa ile vurdu. Top az farkla auta gitti.

86. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahasına ortasında Balde kafasıyla topu Sankhare'ye indirdi. Bu oyuncunun gelişine vurduğu topu kaleci Lung kornere çeldi.

89. dakikada GZT Giresunspor'un kontra atağında Diabete çaprazda bulunan Emre Taşdemir'e topu aktardı. Emre Taşdemir'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

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