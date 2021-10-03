Futbol: Süper Lig

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Kısal

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Haddadi, Wallace, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong, Nshimirimana, Mounir, Tetteh

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Adekugbe, Boudjemaa, Ribeiro, Lobjanidze, Saint Louis, Traore, El Kaabi

Gol: Dk. 35 El Kaabi (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 El Kaabi, Dk. 45+1 Munir (Atakaş Hatayspor), Dk. 45+1 Ndong (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 8. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-0 konuk ekibin üstünlüğü ile sona erdi.

9. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın uzaktan sert şutunda, top savunmaya çarparak kaleci Munir'de kaldı.

22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh, iki rakibinden sıyrılıp şutunu attı. Top direğin dibinden auta gitti.

34. dakikada gelen konuk ekibin atağında Mounir'in kaptırdığı topu alan Lobjanidze'nin ceza sahası dışından şutunda, top kaleci Ertaç'ta kaldı.

35. dakikada Lobjanidze'nin ara pasına hareketlenen El Kaabi'nin vuruşunda, savunmaya çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile tamamlandı.



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