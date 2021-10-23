Futbol: Süper Lig

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Ömer Tevfik Özkoç

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Phiri (Dk.87 Sabo), Dabo (Dk.73 Remy), Bolasie, Boldrin (Dk.46 Umar), Deniz Hümmet (Dk.46 Yasin Pehlivan), Pohjanpalo (Dk.73 Alper Potuk)

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Bruma, Brecka (Dk.46 Hajradinoviç), Donk, Hadergjonaj (Dk.90 Dirar), Sadiku (Dk.84 Doğucan Haspolat), Travnik, Mortadha (Dk.46 Evren Eren Elmalı), Tarkan Serbest, Umut Bozok (Dk.88 Yusuf Erdoğan), Jorgensen

Sarı kartlar: Dk.18 Dabo, Dk. 61 Umar, Dk. 80 Yasin Pehlivan (Çaykur Rizespor) Dk. 19 Jorgensen, Dk. 32 Travnik, Dk.67 Tarkan Serbest, Dk.90+2 Bruma (Kasımpaşa)

Goller: Dk.11 Cemali Sertel, Dk.90+11 Selim Ay (Çaykur Rizespor) Dk.62 Umut Bozok (penaltıdan) (Kasımpaşa)

RİZE (AA) - Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa karşılaşmasını, ev sahibi ekip 2-1 kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı.

55. dakikada Hajradinoviç'in ara pasında ceza sahası içerisinde Umut Bozok'un dönerek vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan topu çelmeyi başardı.

56. dakikada Umut Bozok'a ceza sahası içerisinde yapılan müdahaleyi VAR uyarısı ile inceleyen hakem Hüseyin Göçek, penaltı noktasını gösterdi. Umut Bozok'un 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti: 1-1

67. dakikada Hajrodinoviç'in soldan ceza sahası içerisine yerden pasında, Travnik'in vuruşunu kaleci Gökhan Akkan uzanarak çelmeyi başardı.

72. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Travnik'in geri pasında Umut Bozok'un bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan topu tokatlayarak uzaklaştırdı.

90+7. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası çizgisine inen Umar'ın altı pas içerisine yerden pasında, Remy kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya topu auta vurdu.

90+11. dakikada Yasin Pehlivan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde Remy'in vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın çeldiği topu Selim Ay boş kaleye filelere gönderdi: 2-1

Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.



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