Futbol: Süper Lig'de görünüm

Ligde tamamı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

Gaziantep-Çaykur Rizespor

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Beşiktaş-Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği-Göztepe

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor



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