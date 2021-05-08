Futbol: Süper Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 40. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.
MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu.
- Sonuçlar
Süper Lig'in 40. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 0-1
MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-2
Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-0
Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: 0-0
Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4
Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: 1-0
Galatasaray-Beşiktaş: 3-1
Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 5-1
Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-1
Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1
- Puan durumu
Süper Lig'de 40. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
OGBMAYAVP1.BEŞİKTAŞ382567864145812.FENERBAHÇE382477693831793.GALATASARAY382468733439784.TRABZONSPOR3818137473512675.ATAKAŞ HATAYSPOR3817912615110606.DEMİR GRUP SİVASSPOR381417750419597.AYTEMİZ ALANYASPOR3816913554213578.GAZİANTEP3814131154468559.FATİH KARAGÜMRÜK38141212575075410.GÖZTEPE38131213555235111.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR38121214484714812.ÇAYKUR RİZESPOR381112154863-154513.HELENEX YENİ MALATYASPOR381014144749-24414.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR381111164155-144415.KASIMPAŞA381110174354-114316.FRAPORT TAV ANTALYASPOR39916144155-144317.HES KABLO KAYSERİSPOR38913163450-164018.MKE ANKARAGÜCÜ38108204561-163819.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR39910204166-253720.GENÇLERBİRLİĞİ3898213871-333521.YUKATEL DENİZLİSPOR38610223668-3228- 41. hafta
Ligde tamamı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:
Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü
Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor
Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
Gaziantep-Çaykur Rizespor
Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor
Yukatel Denizlispor-Galatasaray
Beşiktaş-Fatih Karagümrük
Gençlerbirliği-Göztepe
İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor
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