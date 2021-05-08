YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Süper Lig'de görünüm

Futbol: Süper Lig'de görünüm

08.05.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligde 40. hafta maçlarının ardından Galatasaray'a 3-1 yenilen Beşiktaş, 81 puanla liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 40. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın en önemli maçında Galatasaray, derbide ağırladığı lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu yenilgiye rağmen 81 puanla liderliğini sürdürdü. Puanını 78'e çıkaran Galatasaray ise 3. sırada yer aldı.

MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 mağlup ederek puanını 79'a yükselten Fenerbahçe ise 2. sıradaki yerini korudu.

- Sonuçlar

Süper Lig'in 40. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa: 0-1

MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: 1-2

Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep: 0-0

Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor: 0-4

Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 3-1

Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği: 5-1

Göztepe-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-1

- Puan durumu

Süper Lig'de 40. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP1.BEŞİKTAŞ382567864145812.FENERBAHÇE382477693831793.GALATASARAY382468733439784.TRABZONSPOR3818137473512675.ATAKAŞ HATAYSPOR3817912615110606.DEMİR GRUP SİVASSPOR381417750419597.AYTEMİZ ALANYASPOR3816913554213578.GAZİANTEP3814131154468559.FATİH KARAGÜMRÜK38141212575075410.GÖZTEPE38131213555235111.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR38121214484714812.ÇAYKUR RİZESPOR381112154863-154513.HELENEX YENİ MALATYASPOR381014144749-24414.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR381111164155-144415.KASIMPAŞA381110174354-114316.FRAPORT TAV ANTALYASPOR39916144155-144317.HES KABLO KAYSERİSPOR38913163450-164018.MKE ANKARAGÜCÜ38108204561-163819.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR39910204166-253720.GENÇLERBİRLİĞİ3898213871-333521.YUKATEL DENİZLİSPOR38610223668-3228- 41. hafta

Ligde tamamı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

Gaziantep-Çaykur Rizespor

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Beşiktaş-Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği-Göztepe

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 65 milyon 750 bin TL'lik bono ihracına aracılıkTürkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 65 milyon 750 bin TL'lik bono ihracına aracılık
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Mayıs Pazar

İmsak
04:03
Sabah
05:46
Öğle
13:06
İkindi
16:59
Akşam
20:16
Yatsı
21:51

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Mayıs Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Çilek Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Ömür Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Kayserispor, Gaziantep maçına hazır

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Diyarbakır'da polis memuru Atakan Arslan'ın şehit edilmesine ilişkin davada gerekçeli karar hazırlandı

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da eski milletvekili Süleyman Bölünmez'in kullandığı cipte çıkan yangın söndürüldü

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Marmaris Kaymakamı jandarma ile denetim yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.