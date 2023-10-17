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Futbol tarihinde görülmemiş olay! EURO 2024'e katılabilmeleri için Hollanda'ya yenilmeleri gerekiyor...

17.10.2023 19:10 | Son Güncelleme:
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İrlanda Milli Takımı'nın EURO 2024'e gidebilmesi için gelecek ay oynanacak maçta Hollanda'ya kaybetmesi gerekiyor. Bu ilginç olay sosyal medyada gündem oldu ve UEFA'nın araştırma konusu haline geldi.

Futbol dünyasında daha önce görülmemiş bir gelişme yaşanıyor. İrlanda Milli Takımı'nın EURO 2024'de gidebilmesi için tek çaresi oynayacağı maçı kaybetmek. UEFA'nın bu konuya ne tepki vereceği merak konusu olmuş durumda...

TEK ŞANSLARI MAÇI KAYBETMEK

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EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda 6 puanla 4. sırada bulunan İrlanda'nın gruptan çıkma şansı matematiksel olarak kalmadı. Ancak İrlanda'nın üst tura çıkabilmesi için ilginç bir ihtimal daha ortaya çıktı. O ihtimal de 18 Kasım'da Hollanda'ya yenilmek...

HOLLANDA'YA YENİLİRSELER PLAY-OFF'A KATILACAKLAR

İrlanda, gelecek ay B Grubu'nda oynayacağı maçta Hollanda'ya kaybederse, Uluslar Ligi'nde play-off hakkı kazanacak ve buradan turnuvaya katılma şansı ortaya çıkacak.

ULUSLAR LİGİ KONTENJANI BULUNUYOR

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EURO 2024'e gitmek için iki şans var. Birincisi gruptan çıkabilmek, diğeri ise Uluslar Ligi...

Uluslar Ligi'nin A, B ve C kategorisinden 4 takım play-off oynama hakkı elde edecek. Ancak bir ligden 4'ten daha az takım play-off'lara katılırsa, eksik D Ligi'nden tamamlanıyor. Şu anda bu şansa Estonya sahip durumda...

Fakat kuralda kalan kontenjanların halen kalifiye olmamış en iyi sıralamaya sahip takımlara verilmesi de öngörülüyor.

İRLANDA, EURO 2024'E NASIL KATILACAK?

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İrlanda'nın play-off'lara katılabilmesi için bir ihtimal doğdu. Uluslar Ligi sıralamasında kendisinden üstte olan ama otomatik olarak sıralamayan giremeyen 7'den fazla takım bulunması gerekiyor. Hollanda, Uluslar A Ligi'nde yer alması ve Avrupa eleme gruplarında otomatik sıralamaların dışında kaldığı için bu takımlardan biri. Hollanda'nın otomatik olarak önünde yer almayan Yunanistan'ı geçmesi için İrlanda önemli bir faktör.

HOLLANDA YENERSE ÜST SIRADA YER ALACAK

İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor ve play-off'ta onları geride bırakacak. İrlanda, Kasım ayında Hollanda'ya kaybetmesi gerekiyor. İrlanda bu maçı kazanırsa Hollanda'nın Yunanistan'ın üzerine çıkması mümkün olmayacak bu da İrlanda için play-off kapılarını kapatacak.

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Hollanda İrlanda euro 2024 sıralaması da,

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