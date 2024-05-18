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Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sevilla'dan Jesus Navas'a ömür boyu sözleşme

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.05.2024 16:37
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İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla, kulübün efsane isimlerinden Jesus Navas ile ömür boyu geçerli olacak bir sözleşme imzaladı. Yapılan sözleşmeye göre 38 yaşındaki oyuncu, 31 Aralık 2024 tarihine kadar kariyerine futbolcu olarak devam edecek ardından ise takımda istediği bir pozisyonda çalışacak.

Futbol tarihinde görülmemiş olay! Sevilla'dan Jesus Navas'a ömür boyu sözleşme
Jesus Navas

Jesus Navas

İSP İspanya
Yaş: 39 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Sevilla
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Sevilla Başkanı Jose Maria del Nido Carrasco ve kulübün önemli isimlerinden Jesus Navas, bu sabah gerçekleştirdikleri toplantının ardından yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. İspanyol ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncu kariyerine 31 Aralık 2024 tarihine kadar futbolcu olarak devam edecek. Ardından ise Navas, takımda istediği bir pozisyonda görevine devam edecek.

"AŞIK OLDUĞUM BU TAKIMLA BAĞLANTIMI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUM"

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Başkanın yaptığı teklife olumlu cevap vermek için bir saniye bile beklemediğini belirten Navas, "Evet, Nervion'da (Sevilla'ya bağlı bir semt) emekli olmak istiyorum. Futbola Sevilla'da devam etmek istiyorum. Aşık olduğum bu takımla bağlantımı sürdürmeye devam ediyorum" diye konuştu.

684 MAÇA ÇIKTI VE 37 GOL KAYDETTİ

sevilla-dan-jesus-navas-a-omur-boyu-sozlesme

Sevilla altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Navas, 2013 yılında İspanyol ekibinden ayrılarak Manchester City'e transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, 2017 yılında ise tekrardan İspanyol ekibine geri döndü. Navas, Sevilla ile 500'ü LaLiga'da olmak üzere 684 maça çıktı ve 37 gol kaydetti.

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jesus navas sevilla
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