Futbol tarihinde görülmemiş penaltı! Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki... Galatasaray'ın yıldızından ilk yarıda 2 gol!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Fas ile Gabon kozlarını paylaştı.
Mücadelenin 10. dakikasında hakem beyaz noktayı gösterdi ve Fas penaltı kazandı.
Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech kazanılan penaltıyı kullanmak için topu beyaz noktaya koydu.
Kullandığı penaltıyla futbol tarihinde görülmemiş bir vuruşa imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, futbol literatürüne yeni bir penaltı stili kazandırdı.
B grubu 1. hafta maçında hakem ilk yarıda tam 3 kez penaltı noktasını gösterdi. 2 tanesini Hakim Ziyech, Fas adına gole çevirirken, Aubameyang, Gabon adına kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.