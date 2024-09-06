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  4. Futbol tarihinde görülmemiş penaltı! Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki... Galatasaray'ın yıldızından ilk yarıda 2 gol!

Futbol tarihinde görülmemiş penaltı! Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki... Galatasaray'ın yıldızından ilk yarıda 2 gol!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.09.2024 22:49
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Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Fas ile Gabon karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 10.dakikasında Fas'ın kazandığı penaltının başına geçen Galatasaray'lı Hakim Ziyech futbol literatürüne yeni bir penaltı vuruşu kazandırdı.

Futbol tarihinde görülmemiş penaltı! Hakim Ziyech öyle bir vurdu ki... Galatasaray'ın yıldızından ilk yarıda 2 gol!

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri maçında Fas ile Gabon kozlarını paylaştı.

Mücadelenin 10. dakikasında hakem beyaz noktayı gösterdi ve Fas penaltı kazandı.

FUTBOL TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ PENALTI

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Galatasaray'ın yıldızı Hakim Ziyech kazanılan penaltıyı kullanmak için topu beyaz noktaya koydu.

Kullandığı penaltıyla futbol tarihinde görülmemiş bir vuruşa imza attı. 31 yaşındaki futbolcu, futbol literatürüne yeni bir penaltı stili kazandırdı.

ZİYECH'TEN İLK YARIDA 2 GOL

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B grubu 1. hafta maçında hakem ilk yarıda tam 3 kez penaltı noktasını gösterdi. 2 tanesini Hakim Ziyech, Fas adına gole çevirirken, Aubameyang, Gabon adına kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray hakim ziyech
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