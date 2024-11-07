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Futbol terörü tam gaz devam ediyor! Hakemin burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.11.2024 10:36
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Türkiye'de futbol terörü kaldığı yerden devam ediyor. Rize Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi İsmail Ertunç, kimliği belirsiz kişilerin sert ve acımasız darbesiyle yere yığıldı. Yönettiği maçın ardından evine kadar takip edilen İsmail Ertunç, haince saldırıya uğradı ve ağır yaralandı.

Futbol terörü tam gaz devam ediyor! Hakemin burnunu kırıp, kafatasını çatlattılar

Futbolda şiddet tam gaz devam ediyor... Rize Bölgesi Klasman Yardımcı Hakemi olan İsmail Ertunç, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

YUMRUK, TEKME...

Atılan yumruklar ve tekmeler sonrası yere yığılan İsmail Ertunç'un burnu kırıldı, kafatası çatladı ve yüzünde ağır hasarlar meydana geldi.

NEDENİ 2 GÜN ÖNCE YÖNETTİĞİ MAÇ!

Bu çirkin saldırının perde arkasında, İsmail Ertunç'un 2 gün önce yönettiği maçın olduğu ortaya çıktı. Amatör Lig maçından sonra evine kadar takip edilen İsmail Ertunç, aracının içinde saldırıya uğradı. Saldırı sonrası aracın içinden çıkartılan Ertunç, yerde defalarca tekmelendi ve ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbelerin ardından çok ağır yaralanan Ertunç'un kafatasının çatladığı ve vücudunun birçok yerinde kırık meydana geldiği aktarıldı. Saldırganlarla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. (Sözcü)

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Hakem saldırı
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