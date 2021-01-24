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Futbol: TFF 1. Lig

24.01.2021 15:42 | Son Güncelleme:
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Ankara Keçiörengücü: 2 - Beypiliç Boluspor: 0

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Orkun Aktaş, Ali Tuna

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 85 Ogün Bayrak), Mehmet Tayfun Dingil, Fatih Selimhan Solmaz, Soner Gönül, Süleyman Olgun, Cem Ekinci (Dk. 79 Dialiba), İrfan Akgün, Burak Aydın (Dk. 79 Ilır Mustafa), Barış Alper Yılmaz (Dk. 65 Hamidovic), Manaj (Dk. 46 Kone)

Beypiliç Boluspor: Ömer Alıcı, Fethi Özer, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Oğuzhan Berber, Burak Aşan (Dk. 46 Marlinho), Tugay Kaçar (Dk. 86 Muhammed Gümüşkaya), Alican Özfesli (Dk. 69 Hajdarevic), Gökhan Sazdağı, Mihajlovic (Dk. 69 Arda Köksal) Poepon (Dk. 46 Hamza Gür)

Goller: Dk. 2 İrfan Akgün, Dk. 62 Cem Ekinci (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 47 Tugay Kaçar (Beypiliç Boluspor), Dk. 64 Soner Gönül (Ankara Keçiörengücü)

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Beypiliç Boluspor'u 2-0 mağlup etti.

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