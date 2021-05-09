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Futbol: TFF 1. Lig

09.05.2021 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydeniz Et Balıkesirspor: 0 - Altınordu: 5

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Cemal Alpay, Suat Güz

Aydeniz Et Balıkesirspor: Yiğithan Kır, Bilalli (Dk. 73 Hüseyin Karabey), Sedat Dursun (Dk. 80 Muhammed Ali Doğan), Anıl Taşdemir (Dk. 73 Berkay Aykurt), Nwankwo (Dk. 46 Cemal Kızılateş), Batuhan İşçiler, Manaj, Enes İslam İlkin, Taşkın Çalış, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 46 Mert Örnek), Cumali Bişi

Altınordu: Erhan Erentürk, Metehan Mimaroğlu (Dk. 80 Ufuk Budak), Oğulcan Ülgün, Ahmet İlhan Özek (Dk. 80 Şeref Özcan), Kahraman Demirtaş (Dk. 85 Furkan Metin), Furkan Çil, Emre Nefiz (Dk. 46 Yusuf Yalçın Arslan), Recep Aydın, Sinan Osmanoğlu, Rahmi Salih Kaya, Enis Destan (Dk. 46 Hüsamettin Yener)

Goller: Dk. 4 Enis Destan, Dk. 39 ve 47 (penaltıdan) Ahmet İlhan Özek, Dk. 64 Metehan Mimaroğlu, Dk. 81 Hüsamettin Yener (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 4 Nwankwo, Dk. 46 Bilalli, Dk. 54 Batuhan İşçiler (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 45 Enis Destan, Dk. 55 Sinan Osmanoğlu (Altınordu)

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Altınordu, deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'u 5-0 yenerek, ligi 6. sırada tamamladı ve play-off'a kaldı.

Maçın 4. dakikasında Enis Destan, takımı adına penaltı kaçırdı. Destan, dönen topa hamle yapıp, golünü attı.

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