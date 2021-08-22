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Futbol: TFF 1. Lig

22.08.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MKE Ankaragücü: 0 - Kocaelispor: 0

Stat: Eryaman

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Ali Akkor, Cemal Alpay

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler (Dk. 57 Pinto), Lukasik (Dk. 57 Abdullah Durak), Mehmet Murat Uçar, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 67 Ali Kaan Güneren), İshak Çakmak (Dk. 46 Şahverdi Çetin), Cem Ekinci, Eren Derdiyok

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Cisse, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Pereira (Dk. 80 Ndlovu), Mandjeck, Yılmaz Özeren (Dk 90 + 5 Mevlüt Çelik), Benhur Keser (Dk. 65 İrfan Başaran), İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 65 Tisdel), Bahattin Köse

Sarı kartlar: Dk. 32 Mehmet Murat Uçar, Dk. 75 Eren Derdiyok (MKE Ankaragücü), Dk. 78 Yılmaz Özeren (Kocaelispor)

TFF 1. Lig'in 2. haftasındaki MKE Ankaragücü-Kocaelispor karşılaşması 0-0 sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
MKE Ankaragücü Kocaelispor

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