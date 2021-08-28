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Futbol: TFF 1. Lig

28.08.2021 21:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor: 1 - Yılport Samsunspor: 0

Stat: Kocaeli

Hakemler: Murat Erdoğan, Hüsnü Emre Çelimli, Abdullah Uğur Sarı

Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Mehmet Taş, Musa Nizam, Yılmaz Özeren (Dk. 87 Yiğitali Bayrak), Cisse, Mandjeck, Semih Karadeniz (Dk. 66 İlyas Kubilay Yavuz), Pereira (Dk. 66 Tisdell), Benhur Keser (Dk. 90+6 Ndlovu), Bahattin Köse

Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Ali Ülgen, Tomane (Dk. 90 Barış Başdaş), Gökhan Karadeniz (Dk. 75 Polat Yaldır), Recep Burak Yılmaz, Kevin Boli, Yasin Öztekin, Erald Çinari (Dk. 60 Mehmet Akyüz), Soner Gönül, Hasan Kılıç, Osman Çelik (Dk. 90 Cihan Kahraman)

Gol: Dk. 45+2 Benhur Keser (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Yılmaz Özeren, Dk. 82 Mehmet Taş, Dk. 83 Mandjeck (Kocaelispor), Dk. 23 Erald Çinari, Dk. 83 Tomane (Yılport Samsunspor)

KOCAELİ (AA) - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Kocaelispor, sahasında Yılport Samsunspor'u 1-0 yendi.

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Kocaelispor Kocaeli

Kocaeli Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:45
Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
21:12

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cumartesi

Özman Eczanesi
Izmit
Şifa Eczanesi
Izmit
Kübra Eczanesi
Izmit
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Izmit
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