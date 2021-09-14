Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mucahit Albayrak, Novikovas, Estrela (Dk. 87 Shala) Gökhan Alsan (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Emircan Altıntaş (Dk. 59 Rosheulev), Eren Tozlu, Olanare (Dk. 59 Hasek)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 67 Serkan Göksu), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 67 Oğuz Gürbulak), Onur Ayık (Dk. 70 Del Valle), Camara (Dk. 88 Vrsajevic), Kehinde (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan)

Goller: Dk 45+1 Onur Ayık, Dk. 90 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+3 Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Yusuf Emer Gültekin, Dk. 7 Kehinde, Dk. 38 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 80 Burak Öğür, Dk. 84 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 38 Emircan Altıntaş, Dk. 63 Gökhan Alsan, Dk. 65 Mucahit Albayrak, Dk. 90+5 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz