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Futbol: TFF 1. Lig

14.09.2021 22:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Mucahit Albayrak, Novikovas, Estrela (Dk. 87 Shala) Gökhan Alsan (Dk. 72 Oltan Karakullukçu), Emircan Altıntaş (Dk. 59 Rosheulev), Eren Tozlu, Olanare (Dk. 59 Hasek)

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Öğür, Emre Nefiz, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Mrsic, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 67 Serkan Göksu), Yusuf Emre Gültekin (Dk. 67 Oğuz Gürbulak), Onur Ayık (Dk. 70 Del Valle), Camara (Dk. 88 Vrsajevic), Kehinde (Dk. 88 Muammer Denizhan Taşkan)

Goller: Dk 45+1 Onur Ayık, Dk. 90 Del Valle (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+3 Mustafa Yumlu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Yusuf Emer Gültekin, Dk. 7 Kehinde, Dk. 38 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 80 Burak Öğür, Dk. 84 Camara (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 38 Emircan Altıntaş, Dk. 63 Gökhan Alsan, Dk. 65 Mucahit Albayrak, Dk. 90+5 Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.

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