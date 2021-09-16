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Futbol: TFF 1. Lig

16.09.2021 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor: 0 - MKE Ankaragücü: 1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baran Eraslan, Muhammet Yumak

İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Emrecan Uzunhan, Etoga, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya (Dk. 62 Berkay Görmez), Melih Kabasakal, Cajic (Dk. 77 Emir Kaan Gültekin), Kağan Bağış (Dk. 46 Mertan Caner Öztürk), Ethemi (Dk. 62 Erdem Seçgin), İbrahim Yılmaz

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç, Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Pinto, Abdullah Durak (Dk. 88 Zahid), Ali Kaan Güneren, İshak Çakmak, Murat Uçar (Dk. 87 Chahechouhe), Ariyibi (Dk. 72 Geraldo), Eren Derdiyok (Dk. 55 Nadir Çiftçi)

Gol: Dk. 42 Eren Derdiyok (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 Murat Uçar, Dk. 74 Nadir Çiftçi, Dk. 88 Abdullah Durak (MKE Ankaragücü), Dk. 62 İbrahim Yılmaz, Dk. 82 Ali Yaşar (İstanbulspor)

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

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