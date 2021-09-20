YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Futbol: TFF 1. Lig

Futbol: TFF 1. Lig

20.09.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesirspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Emre Kargın, Emrah Ünal, Bersan Duran

Balıkesirspor: Vukovic, Sedat Dursun (Dk. 78 Ayberk Kaygısız), Doğa İşeri, Abdulkadir Özgen (Dk. 60 Bilali), Kore, Otoo (Dk. 46 Birol Parlak), Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 64 Bezjak), İbrahim Halil Çolak (Dk. 46 Oğuz Han Aynaoğlu), Kethevoama, Cumali Bişi

Ankara Keçiörengücü: Boran Güngör, Muharrem Cinan, Mehmet Tayfun Dingil, Ali Yavuz Kol, Ömer Uzun (Dk. 67 Hamza Gür), Ogün Bayrak (Dk. 90+1 Fatih Selimhan Solmaz), Vusal Iskandarlı (Dk 80 Djibrila), Ercan Yazıcı, Olawoyin, Pululu, Ackah

Goller: Dk. 32 Batuhan İşçiler, Dk. 85 Oğuz Han Aynaoğlu (Balıkesirspor), Dk. 76 Ali Yavuz Kol (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 11 Kore, Dk. 17 Hüseyin Karabey, Dk. 27 Vukovic, Dk. 85 Ayberk Kaygısız (Balıkesirspor), Dk. 39 Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 6. haftasında Balıkesirspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 yendi.

Ankara Keçiörengücü, 27. dakikada Iskandarlı ile penaltı atışından yararlanamadı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölüTehlike altındaki penguenlere arı sürüsü saldırdı: 63 ölü
Yer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladıYer: İstanbul! Barınacak yer bulamayan öğrenciler parkta sabahladı
Balıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldüBalıkesir'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir Namaz Vakitleri 21 Eylül Salı

İmsak
05:25
Sabah
06:48
Öğle
13:07
İkindi
16:33
Akşam
19:15
Yatsı
20:33

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Salı

Öntan Eczanesi
Merkez
Selin Küçük Eczanesi
Merkez
Vitamin Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Ayvalik
Bizim Eczanesi
Bandirma
Özyurtlu Eczanesi
Bandirma
Merve Eczanesi
Bigadic
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atanan Prof. Dr. Erbaş'tan teşekkür mesajı:

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.