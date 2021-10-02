Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Oğuz Kağan Çalışır, Cem Özbay

Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Doğa İşeri (Dk. 82 Bezjak), Abdulkadir Özgen, Muhammed Ali Doğan (Dk. 64 Cemal Kızılateş), Cedric, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 64 Otoo), Bilali, Batuhan İşçiler, Hüseyin Karabey (Dk. 46 Birol Parlak), Kethevoama (Dk. 46 Anıl Taşdemir)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Mert Kula, Eleke, Aksel Aktaş (Dk. 69 Gökhan Gül), Barış Alıcı (Dk. 90 Metehan Mert), Grechyshkin, Kazenga (Dk. 90 Muhammed Bayır), Ömürcan Artan, Kerem Can Akyüz, Lima (Dk. 23 Tshibola )

Goller: Dk. 9 ve 78 Eleke (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 33 Hüseyin Karabey, Dk. 69 Cemal Kızılateş (Balıkesirspor), Dk. 51 Eleke, Dk. 53 Aksel Aktaş, Dk. 88 Kazenga (Gençlerbirliği)

BALIKESİR (AA) - TFF 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.



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