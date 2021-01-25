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Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

25.01.2021 22:12 | Son Güncelleme:
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Ligde 18. hafta mücadelesi oynanan iki maçla tamamlandı - Giresunspor liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Menemenspor, deplasmanda Altınordu'yu 4-2 mağlup etti.

Konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor, liderliğini sürdürdü.

- Sonuçlar

TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0

Eskişehirspor-Ankaraspor: 0-0

Adana Demirspor-Bursaspor: 1-2

Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: 2-0

Tuzlaspor-Akhisarspor: 0-3

Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0

Yılport Samsunspor-Altay: 1-0

İstanbulspor-Adanaspor: 1-0

Altınordu-Menemenspor: 2-4

- Puan durumu

TFF 1. Lig'in 18. haftası sonunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP1. GİRESUNSPOR181152261313382. İSTANBULSPOR 181143381919373. YILPORT SAMSUNSPOR18106225169364. ALTAY181026301713325. ADANA DEMİRSPOR18945311813316. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ18945241311317. BURSASPOR1893633285308. TUZLASPOR1893627270309. ALTINORDU188462426-22810. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR18837231942711. ADANASPOR 18639242312112. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR185581827-92013. BEYPİLİÇ BOLUSPOR185491822-41914. MENEMEN SPOR184772028-81915. AKHİSARSPOR1844101625-91616. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR1844101629-131617. ANKARASPOR1824121231-191018. ESKİŞEHİRSPOR1807111034-244Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.

- 19. hafta programı

29 Ocak Cuma:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ocak Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediye Şehir)

16.00 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

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İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Pazartesi

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Adalar
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Hayat Eczanesi
Adalar
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