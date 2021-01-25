Futbol: TFF 1. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 18. haftası oynanan iki maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçında Menemenspor, deplasmanda Altınordu'yu 4-2 mağlup etti.
Konuk ettiği Aydeniz Et Balıkesirspor'u 1-0 yenen Giresunspor, liderliğini sürdürdü.
- Sonuçlar
TFF 1. Lig'de 18. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: 1-0
Eskişehirspor-Ankaraspor: 0-0
Adana Demirspor-Bursaspor: 1-2
Ankara Keçiörengücü-Beypiliç Boluspor: 2-0
Tuzlaspor-Akhisarspor: 0-3
Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: 1-0
Yılport Samsunspor-Altay: 1-0
İstanbulspor-Adanaspor: 1-0
Altınordu-Menemenspor: 2-4
- Puan durumu
TFF 1. Lig'in 18. haftası sonunda oluşan puan durumu şöyle:
TakımlarOGBMAYAVP1. GİRESUNSPOR181152261313382. İSTANBULSPOR 181143381919373. YILPORT SAMSUNSPOR18106225169364. ALTAY181026301713325. ADANA DEMİRSPOR18945311813316. ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ18945241311317. BURSASPOR1893633285308. TUZLASPOR1893627270309. ALTINORDU188462426-22810. ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR18837231942711. ADANASPOR 18639242312112. BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR185581827-92013. BEYPİLİÇ BOLUSPOR185491822-41914. MENEMEN SPOR184772028-81915. AKHİSARSPOR1844101625-91616. AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR1844101629-131617. ANKARASPOR1824121231-191018. ESKİŞEHİRSPOR1807111034-244Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silindi.
- 19. hafta programı
29 Ocak Cuma:
19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)
30 Ocak Cumartesi:
13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)
31 Ocak Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Belediye Şehir)
16.00 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)
16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altınordu (Bursa Büyükşehir Belediye)
1 Şubat Pazartesi:
19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)