Futbol: TFF 2. Lig

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonu oynanan 13 maçla başladı.

Ligde ilk haftanın sona eren 13 maçının sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup

Pazarspor-Kırşehir Belediyespor: 0-3

Zonguldak Kömürspor-Akhisarspor: 0-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-0

Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor: 1-3

Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor: 3-1

- Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-Turgutluspor: 2-1

Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor: 1-1

Silahtaroğlu Vanspor-Adıyaman 1954: 2-1

Hekimoğlu Trabzon-Etimesgut Belediyespor: 4-2

Kahramanmaraşspor-Serik Belediyespor: 1-3

Bodrumspor-Afjet Afyonspor: 2-1

Somaspor-Niğde Anadolu: 1-0

Sarıyer-Ergene Velimeşespor: 1-1



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz