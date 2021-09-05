YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig

05.09.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 sezonunun ilk haftasının 13 maçı tamamlandı

İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2021-2022 sezonu oynanan 13 maçla başladı.

Ligde ilk haftanın sona eren 13 maçının sonuçları şöyle:

- Beyaz Grup

Pazarspor-Kırşehir Belediyespor: 0-3

Zonguldak Kömürspor-Akhisarspor: 0-1

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Tarsus İdman Yurdu: 0-0

Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor: 1-3

Amed Sportif Faaliyetler-Uşakspor: 3-1

- Kırmızı Grup

Sivas Belediyespor-Turgutluspor: 2-1

Bayburt Özel İdare-Sakaryaspor: 1-1

Silahtaroğlu Vanspor-Adıyaman 1954: 2-1

Hekimoğlu Trabzon-Etimesgut Belediyespor: 4-2

Kahramanmaraşspor-Serik Belediyespor: 1-3

Bodrumspor-Afjet Afyonspor: 2-1

Somaspor-Niğde Anadolu: 1-0

Sarıyer-Ergene Velimeşespor: 1-1

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
Sosyal medyada viral oldu: Korku filmi gibiSosyal medyada viral oldu: Korku filmi gibi
Nasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyaretiNasdaq borsasında halka açılan ilk Türk şirketi Hepsiburada'nın kurucusu Doğan'dan Erdoğan’a teşekkür ziyareti

İstanbul Namaz Vakitleri 5 Eylül Pazar

İmsak
04:59
Sabah
06:28
Öğle
13:08
İkindi
16:45
Akşam
19:38
Yatsı
21:01

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 5 Eylül Pazar

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurarak öldüren baba, olay anını hatırlamadığını iddia etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına başladı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Hatayspor Hentbol Takımı, basına tanıtıldı

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'dan ses ve görüntü kaydı açıklaması:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.