YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

Futbol: Turkcell Kadın Süper Ligi

19.01.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konak Belediyespor: 2 - Bitexen Sivasspor: 0

İZMİR (AA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 5. hafta mücadelesinde Konak Belediyespor, Bitexen Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Atatürk Stadı 1 No'lu yan sahada oynanan müsabakada ev sahibi ekip, Bitexen Sivasspor'u 2-0 yenerek ligde 3. galibiyetine ulaştı. Konak Belediyespor, 12 puanla 5. sırada yer aldı.

Ligde 5. yenilgisini yaşayan Bitexen Sivasspor ise 3 puan ve averajla 10. sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Lösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecekLösemi tedavisi için geliştirdiği çalışmasıyla Türkiye'yi temsil edecek

İzmir Namaz Vakitleri 19 Ocak Çarşamba

İmsak
06:53
Sabah
08:19
Öğle
13:27
İkindi
16:03
Akşam
18:25
Yatsı
19:46

İzmir Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Çarşamba

Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Büşra Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Egenur Eczanesi
Balcova
Filiz Eczanesi
Bayindir
Rey Eczanesi
Bayrakli
Özyiğit Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Sakarya'da çıkan yangında evde mahsur kalan kişi öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Denizli'de minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.