Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül

Hakemler: Kirill Levnikov, Egor Bolkhovitin, Andrei Vereteshkin (Rusya)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Henrique, Felix, Sefa Yılmaz, Kayode

Petrocub: Meira, Potirniche, Rozgoniuc, Jardan, Revenco, Sergiu Platica, Bogaciuc, Cotogoi, Iosipoi (Dk. 8 Sandu), Mihail Platica, Ambros

Sarı kart: Dk.10 Sandu (Petrocub)

SİVAS (AA) - UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Demir Grup Sivasspor ile Moldova temsilcisi Petrocub arasındaki rövanş maçının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.

2. dakikada Fajr'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu takip eden Hakan Arslan'ın şutunda, meşin yuvarlak auta gitti.

25. dakikada Hakan Arslan'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Sefa Yılmaz, ceza sahasında meşin yuvarlağı istediği gibi kontrol edemeyince önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

34. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı serbest vuruşta topa hareketlenen Henrique'nin kafasından seken meşin yuvarlağı kaleci Meira kontrol etti.

35. dakikada Sandu'nun pasında ceza alanı sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Sergiu Platica'nın sert şutunda, top farklı şekilde auta çıktı.

43. dakikada Fajr'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

- Maçtan notlar

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda son olarak 8 Mart 2020'de Galatasaray maçını izleyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 16 ay sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi.

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.



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