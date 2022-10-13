Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte (Danimarka)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen (Dk. 46 Hugo), Bartra, Denswil, Eren Elmalı (Dk. 76 Yusuf Erdoğan), Hamsik (Dk. 58 Siopis), Gbamin, Djaniny (Dk. 58 Abdülkadir Ömür), Bakasetas, Bardhi (Dk. 64 Trezeguet), Umut Bozok

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Sarr, Henrique (Dk. 83 Jakobs), Diatta (Dk. 60 Martins), Camara, Fofana, Golovin (Dk. 60 Minamino), Embolo (Dk. 60 Boadu), Ben Yedder (Dk. 68 Volland)

Goller: Dk. 44 (kendi kalesine) Sarr, Dk. 48 Hugo, Dk. 57 Bardhi, Dk. 69 Trezeguet (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Bardhi, Dk. 37 Djaniny, Dk. 52 Denswil, Dk. 67 Siopis (Trabzonspor), Dk. 63 Fofana (Monaco)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor, Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 yendi.

48. dakikada Trabzonspor, ikinci golü buldu. Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0

57. dakikada Trabzonspor, skoru 3-0 yaptı. Umut Bozok'un ceza alanı hemen dışında düşürülmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Bardhi, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

69. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, savunmada Vanderson'un müdahale etmeye çalıştığı topla buluşan Trezeguet'in yerden şutunda, kaleci Nübel'in dokunduğu meşin yuvarlak yan direğe çarparak filelere gitti: 4-0

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.



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