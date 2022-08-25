Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Kouassi), Bardhi, Abdülkadir Ömür (Dk. 66 Trezeguet), Djaniny (Dk. 79 Bakasetas), Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager (Dk. 85 Lund), Zeca, Falk, Claesson (Dk. 78 Haraldsson), Daramy (Dk. 62 Mukairu), Pep Biel (Dk. 78 Karamoko)

Sarı kartlar: Dk. 23 Kristiansen, Dk. 48 Claesson, Dk. 68 Ryan (Kopenhag) Dk. 90+3 Bartha (Trabzonspor)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elendi.

Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer, sahasında aldığı beraberlikle gruplara kalma başarısı gösteremedi. Karadeniz ekibi, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarıyla devam edecek.

64. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ön direk dibinde Dorukhan Toköz'ün şık vuruşunda top az farkla auta çıktı.

68. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in pasında, Cornelius'un yakın mesafeden şutunda, top üsten auta gitti.

75. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda, kaleci Ryan çizgi üzerinde meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

83. dakikada ceza alanı içinde kısa paslaşmalarla son çizgiye inen konuk takımda Falk'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.

90. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Karamoko'nun pasında ceza alanı içinde Haraldsson'un sert şutunda top çok az farkla auta gitti.

Karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, elenen taraf oldu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz