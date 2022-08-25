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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi play-off

25.08.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor: 0 - Kopenhag: 0 - UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Kouassi), Bardhi, Abdülkadir Ömür (Dk. 66 Trezeguet), Djaniny (Dk. 79 Bakasetas), Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager (Dk. 85 Lund), Zeca, Falk, Claesson (Dk. 78 Haraldsson), Daramy (Dk. 62 Mukairu), Pep Biel (Dk. 78 Karamoko)

Sarı kartlar: Dk. 23 Kristiansen, Dk. 48 Claesson, Dk. 68 Ryan (Kopenhag) Dk. 90+3 Bartha (Trabzonspor)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak elendi.

Danimarka'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden bordo-mavililer, sahasında aldığı beraberlikle gruplara kalma başarısı gösteremedi. Karadeniz ekibi, Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarıyla devam edecek.

64. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ön direk dibinde Dorukhan Toköz'ün şık vuruşunda top az farkla auta çıktı.

68. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılan Trezeguet'in pasında, Cornelius'un yakın mesafeden şutunda, top üsten auta gitti.

75. dakikada Bardhi'nin sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde iyi yükselen Denswil'in kafa vuruşunda, kaleci Ryan çizgi üzerinde meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

83. dakikada ceza alanı içinde kısa paslaşmalarla son çizgiye inen konuk takımda Falk'ın vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak topa sahip oldu.

90. dakikada Bakasetas'ın ceza alanı dışından sert şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Karamoko'nun pasında ceza alanı içinde Haraldsson'un sert şutunda top çok az farkla auta gitti.

Karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, elenen taraf oldu.

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Trabzonspor Kopenhag futbol

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