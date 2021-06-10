SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Futbol unutuldu, yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Futbol unutuldu, yumruk ve tekmeler havada uçuştu

10.06.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAL’ın ilk maçında Karasuspor ile Hendekspor karşı karşıya geldi. 90+9 dakika süren maçta Hendekspor, Karasuspor’u mağlup etti. Maç sonunda Hendekspor’un bir oyuncusunun Karasuspor’un oyuncusu Kaan İr’e yumruk atmasıyla saha karıştı. Futbolun unutulduğu yeşil saha adeta boks ringine döndü.

Karasuspor, Karasu Şehir Stadı’nda Hendekspor ile BAL’ın ilk maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Hendekspor, Karasuspor’u 3-2 mağlup etti.

1

Hendekspor’un uzatmanın son dakikasında attığı gol ile maç tamamlandı. Maçın ardından Hendeksporlu bir oyuncunun Karasuspor’un kalecisine yumruk atmasıyla birlikte saha karıştı.

2

Sahada yumruklar konuşurken Hendekspor antrenörü Talip Toprak’ın kendi oyuncusuna attığı tokat dikkatlerden kaçmadı. Çıkan kargaşanın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ve bekçiler sahaya girerek tarafları güçlükle ayırdı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

3

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Futbol dünyasının en değerlisi Phil FodenFutbol dünyasının en değerlisi Phil Foden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
bu bal liginde hep aynı şeyler oluyor kavga eden futbolcular futboldan men edilsin birdaha kimse kavga etmez emin olun bal liginde izlemeye gittiğim her maç aynı olduadamlar zaten kavgaya geliyor oynamaya değil
her zamanki amator ligler. sahada kavga cikmasa tribunde cikar yoneticiler arasinda cikar orada kavga dovus olacak bal gibi
Amatör kümede her maç böyle.

En Çok Okunan Haberler

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Pentagon'dan Erdoğan açıklaması!

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

Resmi açıklama geldi! Gedson Fernandes...

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

F.Bahçe bombayı patlattı! 2 yıllık sözleşme

Transfer dönemi hakkında yeni karar!

Transfer dönemi hakkında yeni karar!

Onyekuru ile her konuda anlaşma sağlandı!

Onyekuru ile her konuda anlaşma sağlandı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Kritik toplantı sonrası sert açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İşte Onyekuru'nun yeni adresi!

İşte Onyekuru'nun yeni adresi!

Yıldız golcü Galatasaray formasını giydi!

Yıldız golcü Galatasaray formasını giydi!

Fenerbahçe'de hoca tamam! Dünya yıldızı ile geliyor

Fenerbahçe'de hoca tamam! Dünya yıldızı ile geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.