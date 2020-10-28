Futbol yorumcusu Sinan Engin'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Beyaz TV'de futbol yorumculuğu yapan Sinan Engin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Rasim Ozan Kütahyalı ve diğer Beyaz TV çalışanları da test yaptırdı. Sinan Engin'in hastanede tedavi olduğu ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
Gazeteciler.com'da yer alan habere göre; Rasim Ozan Kütahyalı, durumunun iyi olduğunu ve test sonuçlarını beklediğini ifade etti.
Beyaz Futbol'un bu olayın ardından ekranlara bir süre ara vermesi bekleniyor.
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