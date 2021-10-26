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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

26.10.2021 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılport Samsunspor: 2 - Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1 - Samsun temsilcisi 4. tura yükseldi

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Gürcan Hasova, Mustafa Tosun, Salih Burak Demirel

Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Ali Ülgen, Cihan Kahraman (Dk. 79 Bah), Gökhan Karadeniz (Dk. 59 Hüseyin Öztürk), Mehmet Akyüz (Dk. 59 Ali Kılıç), Kevin Boli, Çinari (Dk. 65 Polat Yaldır), Berk Taşkın, Semih Altıkulaç, Melih Altıkulaç (Dk. 65 Yunus Emre Çift), Melih Okutan

Karatay Termal 1922 Konyaspor: Bahattin Tuğrul Aygün, Mücahit Kaya, Cihat Aktaş (Dk. 66 Mert Dikici), Çağrı Yağız Yasak (Dk. 66 Fuat Duran), Şehmus Aslan, Hüseyin Mert Uyanıker, Ali Karakaya, Hacı Ömer Doğru, Mehmet Ali Büyüksayar (Dk. 75 Mustafa Batuhan Altıntaş), Tamer Aşık, Emre Kartal

Goller: Dk. 3 Tamer Aşık (Kendi kalesine), Dk. 87 Bah (Yılport Samsunspor), Dk. 21 Hacı Ömer Doğru (Penaltıdan) (Karatay Termal 1922 Konyaspor)

Sarı kart: Dk. 90+1 Ali Kılıç (Yılport Samsunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda ağırladığı TFF 2. Lig temsilcisi Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Yılport Samsunspor, adını 4. tura yazdırdı.

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