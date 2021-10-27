YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

27.10.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor: 5 - Ergene Velimeşespor: 0 - İstanbulspor, kupada 4. tura yükseldi

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Alpaslan Şen, Kenan Özcan, Servet Bozkurt

İstanbulspor: Ljubic, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez (Dk. 21 Yusuf Ali Özer), Emrecan Uzunhan, Kaan Gültekin (Dk. 57 Esen Yılanlı), Ferhat Yazgan, Okan Erdoğan, Muammer Sarıkaya (Dk. 57 Egehan Gök), Ethemi (Dk. 46 Miray Bağış), Erdem Seçgin (Dk. 76 Tunahan Şamdanlı), Caner Öztürk

Ergene Velimeşespor: Emre Güler, Burak Can Alakuş (Dk. 66 Burhan Arman), Furkan Külekçi, Emirhan Kahraman (Dk. 66 Mahmut Emir), Fatih Cerlek, Doğukan Efe (Dk. 42 Eser Akbaş), Zeki Korkmaz, Gökay Iravul (Dk. 80 Emre Can Atila), Şahin Güneş, İsmail Düzgün (Dk. 66 Fatih Dilek), Göksu Alhas

Goller: Dk. 3 Emrecan Uzunhan, Dk. 7 Muammer Sarıkaya, Dk. 21 Kaan Gültekin, Dk. 64 Caner Öztürk, Dk. 85 Yusuf Ali Özer (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 39 Doğukan Efe (Ergene Velimeşespor)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Ergene Velimeşespor'u 5-0 mağlup eden İstanbulspor, adını 4. tura yazdıran takım oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Araç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısıAraç sahipleri dikkat! Uzmanlardan kışlık bakım uyarısı
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştüTFF ile Kulüpler Birliği, MHK'yi görüştü
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası İstanbulspor

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Ekim Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:22
Öğle
12:53
İkindi
15:46
Akşam
18:14
Yatsı
19:34

İstanbul Nöbetçi Eczaneler27 Ekim Çarşamba

Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kars'ta televizyona gizlenmiş uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İzmir'de muhtarlara seslendi:

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

Bill Gates, Bodrum'u ziyaret etti

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.