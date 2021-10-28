Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Fatih Tokail, Ahmet Şimşek, Güner Mumcu Taştan

Bereket Sigorta Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Yiğithan Güveli, Emre Nefiz, Faruk Can Genç, Yunus Emre Mertoğlu (Dk. 62 Napoleoni), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 90 Emre Gültekin), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 46 Serkan Göksu), Tahsin Hacımustafaoğlu (Dk. 72 Bammou), Kehinde, Mrsic (Dk. 106 Camara)

Kahramanmaraşspor: Deniz Çınar, Celil Çelikel (Dk. 66 Mustafa Öztürk), Birkan Öksüz (Dk. 91 Emre Bayram), Enis Durak, Ramazan Övüç, Alican Karadağ, İshak Doğan, Halil İbrahim Esen (Dk. 104 Mert Çakar), Emre Özkan, Deniz Yılmaz, Özcan Atalay

Goller: Dk. 54 Emre Nefiz, Dk. 97 Napoleoni, Dk. 119 Emre Gültekin (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Dk. 72 Emre Özkan (Kahramanmaraşspor)

Kırmızı kart: Dk. 58 Kehinde (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Deniz Yılmaz, Dk. 43 Emre Özkan, Dk. 79 İshak Doğan, Dk. 119 Alican Karadağ (Kahramanmaraşspor), Dk. 81 Emre Nefiz, Dk. 96 Bammou (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında Bereket Sigorta Ümraniyespor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Kahramanmaraşspor'u uzatma bölümlerinde bulduğu gollerle 3-1 yenerek 4. tura yükseldi.



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