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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

28.12.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor: 2 - GZT Giresunspor: 1 - Akdeniz ekibi, son 16 turuna yükseldi

Stat: Antalya

Hakemler: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Cemil Tunç

Fraport TAV Antalyaspor: Diogo, Eren Albayrak, Kudriashov, Bahadır Öztürk (Dk. 70 Güray Vural), Bünyamin Balcı, Andrea Poli, Ghacha, Milosevic (Dk. 70 Naldo), Fredy (Dk. 90 Hakan Özmert), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 59 Doğukan Sinik), Wright (Dk. 60 Crivelli)

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Hayrullah Bilazer, Sergen Piçinciol, Fatih Yılmaz (Dk. 46 Zeki Yavru), Douglas (Dk. 83 Diarra), Pelupessy, Flavio, Champness (Dk. 62 Süleymanov), Çekdar Orhan (Dk. 62 İbrahim Balde), Serginho (Dk. 83 Perez), Umut Nayir

Goller: Dk. 27 Ghacha, Dk. 87 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 56 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 41 Fatih Yılmaz, Dk. 70 Serginho, Dk. 90+2 Perez ve Süleymanov (GZT Giresunspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda GZT Giresunspor'u 2-1 yenen Fraport TAV Antalyaspor, son 16 turuna yükseldi.

27. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Fredy'nin sağ kanattan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Ghacha, kaleci Onurcan Piri'nin solundan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

56. dakikada Giresun temsilcisi skora eşitlik getirdi. Flavio'nun pasıyla topla buluşan Umut Nayir, ceza alanı sağ çaprazından yaptığı vuruşla kaleci Diogo'nun sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

87. dakikada Antalyaspor öne geçti. Güray Vural'ın sol köşeden kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp filelere gitti: 2-1

Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmayı 2-1 kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı.

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