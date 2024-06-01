Anne-kızı görenler ayırt etmekte zorlandı! 62 yaşında ama 30 yaşında gösteriyor... Yorum yağdı: Hangisi anne?

Sasha Morpeth ve 62 yaşındaki annesi sıklıkla aynı kıyafetleri paylaşıyor ve fenomen, TikTok kanalında yayınlanan videolarla annesinin ne kadar muhteşem göründüğünü gösteriyor. Yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğunu göstermek in sıklıkla annesiyle videolarını yayınlayan Morpeth son gönderisinde de geleneğini bozmadı ve annesinin dışarı çıkmak için yaptığı kombinleri gösterdi.

TikTok kullanıcıları düşüncelerini paylaşmak için videonun yorum bölümüne koştu, pek çok kişi Sasha'nın annesinin yaşına inanamadı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "62 yaşında ve benden daha iyi bir vücuda sahip" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, ""62? İnanılmaz; bu yaşına göre muhteşem görünüyor" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "62 mi? 20 yaşından bir gün bile yaşlı göstermiyor. Hangisi anne?" ifadesini kullandı.