Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi! En çok yemek yeme alışkanlıkları konusunda şaşırdı... "Bu nasıl bir şey?"

Sosyal medyadan paylaşım yapan genç bir kadın "Ukrayna'dan Türkiye'ye gelince bu konuda çok şaşırdım" diyerek yaptığı paylaşımı sayesinde kullanıcıların ilgisini çekti. Genç kadın Türklerin yemek yeme alışkanlıklarının kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Türkiye'de insanlar ekmeği patatesle yiyorlar. Ekmeği pilav ve makarnayla yiyorlar. Bu nasıl bir şey" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Anca doyuyoruz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de şaşırmanıza şaşırdım" yorumunu ekledi.