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    4. Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi! En çok yemek yeme alışkanlıkları konusunda şaşırdı... "Bu nasıl bir şey?"

    Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi! En çok yemek yeme alışkanlıkları konusunda şaşırdı... "Bu nasıl bir şey?"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.05.2024 08:06
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    Ukrayna'dan Türkiye'ye taşındığında kendisinin en çok yemek yeme alışkanlıkları konusunda şaşırdığını dile getiren bir kadının paylaşımı gündem yarattı. Genç kadın paylaşımında "Türkiye’ye geldiğimde en şaşırdığım şey, insanlar ekmek ile makarna, ekmek ile patates, pilav yiyorlar. Bu nasıl bir şey?” ifadelerini kullandı.

    Sosyal medyadan paylaşım yapan genç bir kadın "Ukrayna'dan Türkiye'ye gelince bu konuda çok şaşırdım" diyerek yaptığı paylaşımı sayesinde kullanıcıların ilgisini çekti. Genç kadın Türklerin yemek yeme alışkanlıklarının kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Türkiye'de insanlar ekmeği patatesle yiyorlar. Ekmeği pilav ve makarnayla yiyorlar. Bu nasıl bir şey" dedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Anca doyuyoruz" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben de şaşırmanıza şaşırdım" yorumunu ekledi.

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