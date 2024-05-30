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    4. Ülkede infial yaratan olay! Yaşları 15 ila 16 arasında değişen dört çocuk tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

    Ülkede infial yaratan olay! Yaşları 15 ila 16 arasında değişen dört çocuk tecavüz suçlamasıyla tutuklandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.05.2024 09:42
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    İngiltere'nin Nottingham bölgesindeki bir oyun sahasında korkunç bir olay yaşandı. Yaşları 15 ile 16 arasında değişen dört erkek çocuk kimliği ve kişisel bilgileri açıklanmayan genç bir kıza tecavüz ettikleri şüphesiyle tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

    MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Nottingham bölgesindeki bir oyun alanında genç bir kız tecavüze uğradığını söyleyerek polise haber verdi. Kimlikleri güvenlik kamerasından tespit edilen 15 yaşında iki erkek çocuk ve 16 yaşında bir erkek çocuk, tecavüz şüphesiyle tutuklandı. 15 yaşındaki iki çocuk sıkı kefalet koşullarıyla serbest bırakılırken 16 yaşındaki saldırgan olduğu iddia edilen kişi polis nezaretinde tutulmaya devam ediyor.

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    Nottinghamshire Polisi, genç kızın 17.30 ile 19.00 saatleri arasında saldırıya uğradığını bildirdiğini söyledi. Polis basına yaptığı açıklamada, "Memurlar Newark'ta genç bir kıza yönelik ciddi cinsel saldırı raporlarını araştırıyorlar. Genç ve ailesi özel eğitimli polis memurları tarafından destekleniyor. Soruşturmamız hızla ilerliyor ve umarım ne olduğunu tespit ettiğimizde kamuoyuna saldırganların tutuklandığına dair güvence verebiliriz" ifadeleri kullanıldı.

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