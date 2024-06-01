Efes Antik Kenti'ndeki skandal! Tarihi eserlerin üzerine çıkıp fotoğraf çekildiler... O anlar sosyal medyada gündem oldu: "Kimse bir şey demedi"

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden bir grup kadın tarihi eserlerin üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen kadınlar bir başka ziyaretçinin cep telefonuyla anbean çekildi. Görüntülerdeki genç kadının "Kimse bir şey demedi" diyerek kendisini savunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ben dokunmaya çekiniyorum bu nasıl bir hareket?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu nasıl yapıyorlar?" yorumunda bulundu.







