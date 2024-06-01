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    4. Efes Antik Kenti'ndeki skandal! Tarihi eserlerin üzerine çıkıp fotoğraf çekildiler... O anlar sosyal medyada gündem oldu: "Kimse bir şey demedi"

    Efes Antik Kenti'ndeki skandal! Tarihi eserlerin üzerine çıkıp fotoğraf çekildiler... O anlar sosyal medyada gündem oldu: "Kimse bir şey demedi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.06.2024 10:56
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    İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Efes Antik Kenti'nde kaydedilen görüntüler tepkilere neden oldu. Antik kenti gezmeye gelen bir grup tarihi eserlerin üzerine çıkarak fotoğraf çekildi. Başka bir ziyaretçi tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde tarihi eserlerin üzerine çıkarak fotoğraf çekilen kadın "Kimse bir şey demedi" diyerek kendisini savundu.

    Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde Efes Antik Kenti'ni ziyaret eden bir grup kadın tarihi eserlerin üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen kadınlar bir başka ziyaretçinin cep telefonuyla anbean çekildi. Görüntülerdeki genç kadının "Kimse bir şey demedi" diyerek kendisini savunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

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    O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ben dokunmaya çekiniyorum bu nasıl bir hareket?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten bunu nasıl yapıyorlar?" yorumunda bulundu.

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    Efes Antik Kenti
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