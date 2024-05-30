Bacağındaki yanık izlerinin büyük ikramiyenin şanslı rakamları olduğunu iddia etti! Sosyal medyada tartışmanın fitilini ateşledi

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'papatsorntheweechot' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi evinde bulunan gaz sobasına çarptıktan sonra bacağının yandığını söyledi. Yanık izinde rakamların olduğunu söyleyen TikTok kullanıcısı "Sanırım bu sefer şans bana geliyor.Şuna bakmama yardım eder misin lütfen? Piknik gaz sobasının metal kenarı bacağıma çarptı ve bu sayılara dönüştü" notuyla yaptığı paylaşımında bacağındaki rakamların piyangonun talihli numaraları olduğunu iddia etti.

Video hızla ilgi topladı ve sayıları çözmeye çalışan izleyicilerden çok sayıda yorum gelmesine neden oldu. Birçoğu heyecanlarını dile getirdi ve sayıları potansiyel piyango tahminleri olarak yorumladı.

KhaoSod'un haberine göre, bazıları gaz ocağında herhangi bir sayısal iz olup olmadığını kontrol etmeyi önerdi; kullanıcı da bu izlerin gerçekten de bacağındaki sayılarla eşleştiğini doğruladı.







