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    4. Sevgilisini önce öptü sonra zehirleyerek öldürdü! Güvenlik kamerası görüntüleri ölümünden önceki son anlarını böyle kaydetti... Cesedi günlerce evde sakladı

    Sevgilisini önce öptü sonra zehirleyerek öldürdü! Güvenlik kamerası görüntüleri ölümünden önceki son anlarını böyle kaydetti... Cesedi günlerce evde sakladı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.06.2024 09:38
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    Brezilya'da Julia Cathermol isimli bir kadın sevgilisi Luiz Ormond'u zehirleyerek öldürmeden önce güvenlik kamerasına yakalandı. Erkek arkadaşının evine bir tabak pudingle giden genç adın sevgilisini önce asansörde öptü ardından ise zehirli tatlıyı yemesini büyük bir sakinlikle izledi. Ormond'un ölümünden önceki son anları asansörde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye çekildi.

    Sevgilisini önce öptü sonra zehirleyerek öldürdü! Güvenlik kamerası görüntüleri ölümünden önceki son anlarını böyle kaydetti... Cesedi günlerce evde sakladı

    MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki bir evden gelen kötü kokular üzerine komşuların polise haber vermesiyle bir ceset bulundu. Cansız bedeni bulunan Luiz Ormond'un sindirim kanalında çikolata bulunmasına rağmen otopside ölüm nedeni bulunamadı. Olayı araştıran polis ekipleri Ormond'un ölümünden birkaç saat önce sevgilisi Julia Cathermol'un onu ziyaret ettiğini tespit etti. Polis, Ormond'un, geleneksel bir Brezilya tatlısı olan brigadeiros ile birlikte asansörde görülen kız arkadaşı Julia Cathermol tarafından zehirlendiğine inanıyor.

    GÜNLERCE EVDE SAKLADI

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    G1'in bildirdiğine göre Cathermol'un suç ortağı olduğu belirtilen Suyany Breschak'ın ifadesi alındı ve Breschak genç kadının yaptığı tatlıya eczaneden aldığı morfin içeren 50 adet ezilmiş ilaç eklediğini söyledi.

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    Ormond'un cansız bedeni etrafında çalışır durumda bulunan bir dizi vantilatörün ortasında yerde yatar vaziyette bulundu. Polis, Cathermol'ün hafta sonu cesetle birlikte kaldığını ve pazartesi sabahı valizlerini taşıyarak olay yerinden ayrıldığını tespit ettiğini belirtti.

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    cinayet Brezilya
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