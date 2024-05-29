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    4. Pitbull cinsi köpeğine sözleri sosyal medyanın gündemine yerleşti! "Senin yerinde olmak isteyen insanlar var"

    Pitbull cinsi köpeğine sözleri sosyal medyanın gündemine yerleşti! "Senin yerinde olmak isteyen insanlar var"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.05.2024 15:34
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    Sosyal medyada pitbull cinsi köpeğiyle birlikte Türkiye'den Hollanda'ya taşınan bir kadının paylaşımı gündem yarattı. Köpeğiyle konuştuğu anları kaydeden kadının ifadeleri sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Özellikle genç kadının, "Senin yerinde olmak isteyen insanlar var" demesi viral oldu.

    Sosyal medyada birlikte Hollanda'ya taşındığı köpeğiyle konuştuğu anları kaydederek paylaşan bir kadın gündem oldu.

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    Pitbull cinsi köpeğiyle yeni yaşamanını özetleyen genç kadın, "Marlacığım nerede olduğunun farkında mısın? Barınaktan Hollanda'ya taşındığının, 1 gün içerisinde Avrupa pasaportu aldığının farkında mısın? Senin yerinde olmak isteyen köpek demiyorum bak senin yerinde olmak isteyen insanlar var. Ben şahsen isterdim. Sen barınaktan çık gel Hollanda'ya taşın. Uçakla geldin. Türkiye'de 'Yok yasaklı ırkmış. Ay yok bu pitbull mu? Çek şunu gözümün önünden. Buna ağızlık takın. Bu saldırır' diyenleri hatırlıyor musun? İnsanlar seni yolda görünce senden korkuyordu. Hatırlıyor musun? Burada hiç böyle bir mualemeyle karşılaştın mı? Hayır karşılaşmadın. Burada ağızlık yok, yasaklı ırkmış yok. Nasıl mutlu musun peki buradaki hayatından? Mutluysan bir tane öpücük anneye" ifadelerini kullandı.

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    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kullanıcılar o anlara yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu ne şimdi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Doğru demiş kadın" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Pitbull
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