6 haftalık bebeği ve köpeğini aynı odada bıraktı! Beşiğinde uyurken bir anda saldırdı... Minik bebek parçalanarak öldürüldü

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennesse eyaletinde Mansoor ailesi 6 haftalık bebekleri Ezra'nın evlerinde beşiğinde uyuduğu sırada evcil hayvanlarının saldırısına uğradığını söyledi. Minik bebek aldığı yaraların sonrasında hastaneye kaldırılırken 6 gün sonra hayatını kaybetti.

Bebeğin kederli annesi Chloe Mansoor, WVLT'ye yaptığı açıklamasında, "Onun annesi olmak benim için şimdiye kadar yaptığım en büyük onur ve en iyi şeydi. Onun için büyük bir yas içindeyiz ve bunun üstesinden gelmek ömür boyu sürecek bir süreç olacak" dedi.

Köpek, daha sonra Knox İlçesi Şerif Ofisi'nin soruşturması sırasında bir hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin geleceği veya herhangi bir suçlamanın öne sürülüp getirilmeyeceği henüz belli değil. Aile 8 yıldır bakımını üstlendikleri köpeklerinin herhangi bir saldırganlık geçmişinin bulunmadığını belirtti.







