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    4. 6 haftalık bebeği ve köpeğini aynı odada bıraktı! Beşiğinde uyurken bir anda saldırdı... Minik bebek parçalanarak öldürüldü

    6 haftalık bebeği ve köpeğini aynı odada bıraktı! Beşiğinde uyurken bir anda saldırdı... Minik bebek parçalanarak öldürüldü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.06.2024 09:08
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennesse eyaletinde Mansoor ailesi kabus dolu anlar yaşadı. 6 haftalık bebekleri Ezra ile 8 yıldır sahibi oldukları Husky cinsi köpeklerini aynı odada bırakan aile sesleri duyarak geri geldiklerinde kabus dolu bir manzarayla karşılaştı. Aile köpeklerinin beşiğinde uyuyan bebeklerine saldırdığını ve onu parçalayarak öldürdüğünü ifade etti.

    6 haftalık bebeği ve köpeğini aynı odada bıraktı! Beşiğinde uyurken bir anda saldırdı... Minik bebek parçalanarak öldürüldü

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennesse eyaletinde Mansoor ailesi 6 haftalık bebekleri Ezra'nın evlerinde beşiğinde uyuduğu sırada evcil hayvanlarının saldırısına uğradığını söyledi. Minik bebek aldığı yaraların sonrasında hastaneye kaldırılırken 6 gün sonra hayatını kaybetti.

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    Bebeğin kederli annesi Chloe Mansoor, WVLT'ye yaptığı açıklamasında, "Onun annesi olmak benim için şimdiye kadar yaptığım en büyük onur ve en iyi şeydi. Onun için büyük bir yas içindeyiz ve bunun üstesinden gelmek ömür boyu sürecek bir süreç olacak" dedi.

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    Köpek, daha sonra Knox İlçesi Şerif Ofisi'nin soruşturması sırasında bir hayvan barınağına götürüldü. Köpeğin geleceği veya herhangi bir suçlamanın öne sürülüp getirilmeyeceği henüz belli değil. Aile 8 yıldır bakımını üstlendikleri köpeklerinin herhangi bir saldırganlık geçmişinin bulunmadığını belirtti.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika köpek
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