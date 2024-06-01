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    4. Bacağına dövme yaptırırken hastanelik oldu! Enfeksiyon kapınca kabusu yaşadı... "Çürümüş et gibi kokuyordu"

    Bacağına dövme yaptırırken hastanelik oldu! Enfeksiyon kapınca kabusu yaşadı... "Çürümüş et gibi kokuyordu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.06.2024 11:36
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    26 yaşındaki Shyann Johanneson isimli bir kadın geçtiğimiz nisan ayında sağ bacağına dövme yaptırmaya kadar verdi. Bacağının üst kısmına göz, saat, pusula ve gül desenli bir dövme yaptırmak için bir dövme stüdyosuna giden kadın işlerin bir anda tersine dönmesiyle enfeksiyon kaparak hastanelik oldu.

    Bacağına dövme yaptırırken hastanelik oldu! Enfeksiyon kapınca kabusu yaşadı... "Çürümüş et gibi kokuyordu"

    MYNET|DIŞ HABERLER 4 çocuk annesi 26 yaşındaki Shyann Johanneson isimli bir kadın dövme yaptırmak için 200 sterlin (yaklaşık 8 bin 193 TL) ödeme yaptıktan sonra birkaç saat içinde bacağında büyük bir acı hissederek hastaneye gitti.

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    Bacağının çürümüş et gibi kokmaya başladığını dile getiren Johanneson, "Dövme ilk bittiğinde kesinlikle çok güzel görünüyordu, en iyi dövmelerimden biriydi, onunla çok mutluydum. Acıya karşı inatçıyım ama 12 saat içinde ağrı o kadar yoğundu ki yürüyemiyordum bile. Çürümüş et gibi kokuyordu. O kadar kötü durumdaydım ki, ölecekmiş gibi hissettim" dedi.

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    Johanneson doktorların mürekkebin cildine çok derinden nüfuz ederek enfeksiyona neden olduğunu söylediğini iddia etti. Koyu mürekkepli bölgelerde en şiddetli olan enfeksiyon daha sonra sepsise dönüştü ve genç kadın aylar süren bir tedaviyle karşı karşıya kaldı.

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    enfeksiyon dövme
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