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    4. Günlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp kadının cesedi timsahın ağzında bulundu... Tüm çabalarına rağmen kurtulamadı

    Günlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp kadının cesedi timsahın ağzında bulundu... Tüm çabalarına rağmen kurtulamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.05.2024 10:46
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinde ismi açıklanmayan 60 yaşındaki kayıp bir kadının cesedi timsahın çenesinin içinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken kadının timsahın saldırısından kurtulmak için hayvanla mücadele ettiği ifade edildi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Clear Lake'teki Horsepen Bayou yakınındaki bir bölgede polis tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Günlerdir kayıp ilanı verilen ve arama yapılan 60 yaşındaki bir kadının cansız bedeni timsahın çenesinin içinde bulundu.

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    Houston polis dalgıçları olay yerine çağrıldı ve 60'lı yaşlarında olduğuna inanılan kadının kalıntıları bataklıktan çıkartıldı. Polis, otopsinin ölen kişinin kimliğinin yanı sıra ölüm nedeninin de belirleneceğini söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika Teksas timsah
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