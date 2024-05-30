Günlerdir her yerde aranıyordu! Kayıp kadının cesedi timsahın ağzında bulundu... Tüm çabalarına rağmen kurtulamadı

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Clear Lake'teki Horsepen Bayou yakınındaki bir bölgede polis tüyler ürperten bir manzarayla karşılaştı. Günlerdir kayıp ilanı verilen ve arama yapılan 60 yaşındaki bir kadının cansız bedeni timsahın çenesinin içinde bulundu.

Houston polis dalgıçları olay yerine çağrıldı ve 60'lı yaşlarında olduğuna inanılan kadının kalıntıları bataklıktan çıkartıldı. Polis, otopsinin ölen kişinin kimliğinin yanı sıra ölüm nedeninin de belirleneceğini söyledi.