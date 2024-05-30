Bekarlığa veda partisi yapan turistler ortalığı birbirine kattı! Restoran personeliyle kavga ettiler yetmedi polislere saldırdılar

MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'nın Mayorka bölgesinde 30'lu yaşlarındaki 8 İngiliz turist bekarlığa veda partisi sırasında büyük bir kaosa neden oldu. Turistler denize çöp ve bira kutuları atarak müşterileri ve plajda güneşlenenleri rahatsız etmeye başladıklarında restoran personeli tarafından uyarıldı. Olaya polis müdahale edince ortalık bir anda karıştı. Turistler bu kez polise sert tepki gösterdi. Kavgada bir garson başından vuruldu, iki polis de yaralandı.

Gözaltına alındıkları sırasında kaçmaya çalıştıkları ifade edilen İngiliz turistler tutuklandı. Yerl basında yer alan haberlerde bekarlığa veda partisi yapanların bu hafta sonu Mayorka'da bir düğüne katılmaya hazırlandığını söyledi. Yetkililer bunu henüz doğrulamadı. Tutuklananlar arasında damat ve sağdıcının olup olmadığı da henüz belli değil.