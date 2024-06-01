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    4. Hindistan'da bir turisti taciz eden 3 şahıs tutuklandı! Taciz anları sosyal medyadan ifşalanınca tutuklanma bilgisi de sosyal medyadan verildi

    Hindistan'da bir turisti taciz eden 3 şahıs tutuklandı! Taciz anları sosyal medyadan ifşalanınca tutuklanma bilgisi de sosyal medyadan verildi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.06.2024 08:08
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    Sosyal medya fenomeni Dale Philip Hindistan gezisi sırasında yaşadığı taciz anlarını sosyal medyadan ifşa ederek göstermişti. Görüntülerin gündem yaratmasının ardından Hintli yetkililer tacizci şahısların tutuklandığının bilgisini sosyal medya üzerinden paylaştı. O gönderi kısa sürede viral oldu.

    Hindistan'da bir turisti taciz eden 3 şahıs tutuklandı! Taciz anları sosyal medyadan ifşalanınca tutuklanma bilgisi de sosyal medyadan verildi

    Seyahat deneyimlerini sosyal medyadan paylaşarak kısa sürede takipçi sayısını artırmayı başaran sosyal medya fenomeni Dale Philip Hindistan gezisi sırasında yaşadığı taciz anlarını geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Nahargarh Kalesi Gezisi sırasında karşısına çıkan 3 kişi tarafından taciz edilen Philip'in görüntüleri paylaşmasının ardından Hintli bir yetki sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şahısların tutuklandığını söyledi.

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    Hintli bir yetkili tarafından yapılan paylaşımda, "Sevgili Dale Philip, '@Daleroxx' Nahargarh Kalesi Gezisi sırasında Jaipur Şehrimizde yaşadığımız rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu kişiler hakkında gerekli işlem başlatıldı. Jaipur Şehri'ne her zaman hoş geldiniz" ifadelerini kullanıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Hindistan taciz
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