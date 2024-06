Hindistan'da bir turisti taciz eden 3 şahıs tutuklandı! Taciz anları sosyal medyadan ifşalanınca tutuklanma bilgisi de sosyal medyadan verildi

Seyahat deneyimlerini sosyal medyadan paylaşarak kısa sürede takipçi sayısını artırmayı başaran sosyal medya fenomeni Dale Philip Hindistan gezisi sırasında yaşadığı taciz anlarını geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Nahargarh Kalesi Gezisi sırasında karşısına çıkan 3 kişi tarafından taciz edilen Philip'in görüntüleri paylaşmasının ardından Hintli bir yetki sosyal medyadan yaptığı paylaşımında şahısların tutuklandığını söyledi.

Hintli bir yetkili tarafından yapılan paylaşımda, "Sevgili Dale Philip, '@Daleroxx' Nahargarh Kalesi Gezisi sırasında Jaipur Şehrimizde yaşadığımız rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bu kişiler hakkında gerekli işlem başlatıldı. Jaipur Şehri'ne her zaman hoş geldiniz" ifadelerini kullanıldı.

Dear Dale Philip, @Daleroxxu Sorry for inconvenience in our Jaipur City during Nahargarh Fort Trip. Appropriate action has been taken against these guys. You are always welcome to Jaipur City. #अतिथिदेवोभव: #Jaipur #Nahargarh #Nahargarhfort #Tourism pic.twitter.com/rfvrTPuAU0