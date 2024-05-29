YouTuber Taksici Hamdi'nin son videosu çok konuşuldu! 'Başka alemlerdeki varlıklardan' güç aldığını söyleyen falcıyı konuk etti sonrasında kurşun döktürdü... "1 milyon TL'ye fal bakıyorum"

YouTube'da 'Taksici Hamdi' adyla paylaşımlar yapan bir kişinin son konuğu kendisini özel aile danışmanı olarak tanımlayan bir falcı oldu. Yüz analizi yaptığını, insanların zihini okuyabildiğini ve hislerinin kuvvetli olduğunu dile getiren Gülnare isimli kadının açıklamaları başta Hamdi olmak üzere sosyal medya kullanıcılarını şaşırtırken gündem yaratmayı da başardı.

"100 BİN-1 MİLYON TL ARASINDA ÇALIŞIYORUM"

İlk olarak işi hakkında bilgi almak için kendisine yöneltilen sorulara cevap veren Gülnare isimli falcı ünlü bir kişiye danışmanlık verdiğini söyleyerek, "Genel olarak yüz analizi yapıyorum. Tarot, kahve falı bakıyorum. İnsanların yüzüne bakarak beyinlerini okuyabiliyorum. Benim çalışmalarım maddi olarak çok yüksek. 100 bin-1 milyon TL arasında çalışıyorum. Şimdi de çok ünlü bir kişiye danışmanlık vermeye gidiyorum" dedi.

"BU İŞLERE GİRİNCE ÇIKAMIYORSUN"

Diğer alemlerden varlıkların kendisine çalışmaları sırasında güç verdiğini söyleyen kadın "Ben bir takım varlıklardan da destek alıyorum. Ben size odaklandığım zaman başka alemlerden varlıklar da geliyor. Onlar rahmenidir zarar vermezler. Benden haber bekliyorlar buraya gelecekler. Doğuştan gelen bir ilim bu. Bana 'yarı insan yarı varlık' derler. Doğduğum zaman ben anneme yapılan büyüden dolayı onu kaybettim. Anneannem bu işlerle meşgulmüş onu yakarak öldürmüşler. Bu işlere girince çıkamıyorsun" diye konuştu.

ÖNCE LOKUM YEDİRDİ SONRA KURŞUN DÖKTÜRDÜ

Bakım yaptığı zaman ellerinin ve vücudunun yandığını dile getiren genç kadın sonrasında kötü enerji olduğunu söyleyerek çantasından çıkarttığı bir kutu lokumu okumaya başladı. Lokumu okumaya başladıktan sonra genç kadın, "Şifa niyetine. Üzerinizde çok ağırlık gördüğüm için. Şu anda vücudum komple su. Negatif enerji alıyorum" diyerek taksici Hamdi'ye lokum uzattı.

İkili daha sonrasında kurşun döktürme seansı için Gülnare isimli kadının ofisine gitti. Ofiste kurşun dökümü için hazırlık yapan ikili bir leğenin içinde su koyup madeni para ve anahtar attı. Sonrasında taksici Hamdi bir koltuğa oturdu ve kurşun dökme işlemi tamamlandı.







