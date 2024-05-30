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    4. Böyle trafik kavgası ne görüldü ne duyuldu! Araçlarından inen iki sürücü birbirlerine ellerini bile kaldırmadan tükürerek kavga etti... O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Böyle trafik kavgası ne görüldü ne duyuldu! Araçlarından inen iki sürücü birbirlerine ellerini bile kaldırmadan tükürerek kavga etti... O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.05.2024 14:22
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    Çin'de kaydedilen bir trafik kavagsı görüntüsü sosyal medya paylaşılınca kısa sürede viral olmayı başardı. Görüntülerde araçlarından inen iki sürücü birbirlerine ellerini kaldırmadan yakın mesafeden tükürerek kavga etti. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde akan trafikte birbirlerine öfkelenen iki sürücünün kavga ettiği anlar yer aldı.

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    Araçlarından inen iki sürücü burun buruna gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlendiği nokta başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken kavga edenler bir anda birbirlerine yakın mesafeden tükürmeye başladı.

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    O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence kimsenin çözemediği mistik bir olay yaşanıyor dünyada bu saçmalıkların başka bir anlamı olamaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcı ise, "Onların kavgası virüs bulaştırma" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Çin trafik kavga
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