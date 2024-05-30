Böyle trafik kavgası ne görüldü ne duyuldu! Araçlarından inen iki sürücü birbirlerine ellerini bile kaldırmadan tükürerek kavga etti... O anlar sosyal medyada çok konuşuldu

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde akan trafikte birbirlerine öfkelenen iki sürücünün kavga ettiği anlar yer aldı.

Araçlarından inen iki sürücü burun buruna gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlendiği nokta başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken kavga edenler bir anda birbirlerine yakın mesafeden tükürmeye başladı.

O anlara sosyal medyadan yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence kimsenin çözemediği mistik bir olay yaşanıyor dünyada bu saçmalıkların başka bir anlamı olamaz" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcı ise, "Onların kavgası virüs bulaştırma" yorumunu yaptı.







