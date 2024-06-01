Felaketleri önceden tahmin ettiği söylenen "kıyamet balığı" kıyıya vurdu! Halkta büyük endişe yarattı... "O zaman bir felaket olacak"

MYNET|DIŞ HABERLER Doğal afetleri önceden haber verdiği söylenen kürek balığının Vietnam'ın Hue şehri yakınlarındaki bir sahilde kıyıya vurması yerel halkı heyecanlandırdı.

Kürek balığını görmek için yerel halk bölgeye akın etti. Onlarca kişi tarafından havaya kaldırılan kürek balığını fotoğraflamak için cep telefonları adeta sıraya girdi.

"BİR DEPREM YAKLAŞIYOR"

Bölge sakinlerinden biri kürek balığına dair halk arasında yerleşene efsaneyi anımsatarak, "En iyi bilinen efsanelerden biri, kürek balığı görmenin, başta deprem ve tsunami olmak üzere doğal afetlerin habercisi olduğudur" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kullanıcılar gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O zaman bir felaket olacak." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir deprme yaklaşıyor" yorumunda bulundu.