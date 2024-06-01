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    4. Felaketleri önceden tahmin ettiği söylenen "kıyamet balığı" kıyıya vurdu! Halkta büyük endişe yarattı... "O zaman bir felaket olacak"

    Felaketleri önceden tahmin ettiği söylenen "kıyamet balığı" kıyıya vurdu! Halkta büyük endişe yarattı... "O zaman bir felaket olacak"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    01.06.2024 11:56
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    Vietnam'daki Hue şehri yakınlarındaki bir sahilde halk arasında kıyamet balığı olarak da bilinen kürek balığının kıyıya vurması panik yarattı. Halkın doğal afetlerin habercisi' olduğuna inandığı balığı görüntülemek için yerel halk adeta birbiriyle yarıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra "O zaman bir felaket olacak" yorumları peşi sıra geldi.

    Felaketleri önceden tahmin ettiği söylenen "kıyamet balığı" kıyıya vurdu! Halkta büyük endişe yarattı... "O zaman bir felaket olacak"

    MYNET|DIŞ HABERLER Doğal afetleri önceden haber verdiği söylenen kürek balığının Vietnam'ın Hue şehri yakınlarındaki bir sahilde kıyıya vurması yerel halkı heyecanlandırdı.

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    Kürek balığını görmek için yerel halk bölgeye akın etti. Onlarca kişi tarafından havaya kaldırılan kürek balığını fotoğraflamak için cep telefonları adeta sıraya girdi.

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    "BİR DEPREM YAKLAŞIYOR"

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    Bölge sakinlerinden biri kürek balığına dair halk arasında yerleşene efsaneyi anımsatarak, "En iyi bilinen efsanelerden biri, kürek balığı görmenin, başta deprem ve tsunami olmak üzere doğal afetlerin habercisi olduğudur" dedi.

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    Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kullanıcılar gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O zaman bir felaket olacak." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir deprme yaklaşıyor" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    balık kıyamet
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